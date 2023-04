Calciomercato Juventus, da Vlahovic ad Hojlund: l’assegno è già partito

Calciomercato Juventus, i due giovani attaccanti potrebbero cambiare maglia in estate: la cifra è già sul tavolo.

Dusan Vlahovic non riesce ad incidere come vorrebbe e questo è ormai sotto gli occhi di tutti. Il centravanti serbo, pagato circa 80 milioni nel gennaio 2022 alla Fiorentina, ha sparato a salve anche nella semifinale di martedì scorso con l’Inter, un po’ per colpa sua ed un po’ per colpa della squadra che ancora una volta non è riuscita ad innescarlo a dovere.

Massimiliano Allegri l’ha sostituto a metà secondo tempo e l’ex viola era visibilmente scuro in volto al momento del cambio. Una scena già vista qualche istante prima con Angel Di Maria, un altro che non ha digerito la scelta del tecnico livornese. Fatto sta che, dopo un anno e mezzo di Juventus, il bilancio di Vlahovic a Torino non è tutto rose e fuori come ogni tifosi si aspettava, lecitamente, dopo il suo arrivo dalla Toscana. Sì, perché a Firenze l’attuale numero nove bianconero segnava gol a caterva, cosa che invece non riesce a fare a Torino. Nell’ultima sessione invernale di calciomercato è arrivata qualche offerta per lui dalla Premier League, ma la Juve non l’ha neppure ascoltata.

Calciomercato Juventus, il Bayern prepara l’assalto ad Hojlund: Vlahovic dimenticato?

Se però qualche top club dovesse tornare all’assalto in estate allora il discorso potrebbe cambiare. Sono diversi, infatti, i rumors che considerano Vlahovic uno dei giocatori in partenza, uno di quelli con la valigia in mano.

Una possibile destinazione è il Bayern Monaco, che è alla ricerca di un centravanti di peso che possa prendere il posto lasciato vacante l’estate scorsa da Robert Lewandowski. I bavaresi sono pronti a mettere sul piatto almeno 80 milioni per assicurarsi un nuovo attaccante, gli stessi che la Juventus sborsò per Vlahovic. Bayern che tuttavia, come riporta Tuttoatalanta.com, ha messo nel mirino anche il giovane centravanti danese della Dea, Rasmus Hojlund, appetito anche da numerosi club della Premier, dallo United all’Arsenal.