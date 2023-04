Conte-Juventus, sipario chiuso: contatti segreti per un altro folle ritorno

Conte-Juventus, il sipario si chiude: i contatti sono iniziati per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno del tecnico. Si valutano tutte le opzioni

Diciamocelo chiaramente: al momento Massimiliano Allegri sembra essere assai saldo sulla panchina della Juventus, a differenza di quanto si pensasse un poco di tempo fa, quando le prestazioni della squadra erano così brutte – e i risultati non arrivavano – che si pensava ad un addio immediato anche in corso d’opera.

Adesso, come detto, le cose sono radicalmente cambiate: Max potrebbe essere in sella anche il prossimo anno nonostante la Juve, c’è da dirlo, si è guardata intorno. Sono tanti i nomi di tecnici che sono stati accostati alla società piemontese: da Conte a Pochettino, passando per Zidane principalmente. Ma secondo quelle che sono le indiscrezioni dell’Indipendent, sono stati avviati i contatti per un clamoroso ritorno di Antonio su una panchina che lui conosce bene.

Conte-Juventus, ci prova anche il Chelsea

Domenica scorsa il Chelsea ha esonerato Potter e per adesso sta sfogliando la margherita. I contatti sono iniziati sicuramente con Nagelsmann, esonerato dal Bayern Monaco, e con Luis Enrique, che dopo il Mondiale ha lasciato la panchina della Spagna. Ma sarebbe già stato contattato Conte, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno lì dove il salentino ha vinto la Premier League.

Il problema è che si è sempre detto che l’italiano voleva un ritorno in Italia perché colpito dalla nostalgia. Ma davanti ad un’offerta milionaria, ma soprattutto vedendo quella che è la rosa del Chelsea che a scanso di equivoci potrebbe puntare a vincere tutto, ci potrebbe essere un diverso approccio mentale alla questione. Insomma, Conte è nel mirino dei Blues e i contatti ci sono. Addio Juventus. Senza dubbio.