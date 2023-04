Lazio-Juventus, Vlahovic titolare o in panchina? Allegri ha sciolto le riserve

Massimiliano Allegri ha sciolto i suoi dubbi di formazione in attacco in vista del big match tra Lazio e Juventus: la decisione su Vlahovic

La Juventus deve lasciarsi alle spalle la turbolenta semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter di martedì e focalizzarsi sul big match di campionato.

I bianconeri sabato sera chiuderanno la 29a giornata di Serie A all’Olimpico contro la Lazio. Una sfida caldissima e cruciale per la lotta Champions League. I biancocelesti sono reduci da 5 vittorie nelle ultime 6 gare di campionato, tra cui spiccano i successi contro Napoli e Roma nel derby. Unica frenata è lo 0-0 contro il Bologna. Attualmente la squadra di Sarri è la seconda forza del campionato e vuole prendersi la rivincita contro la Juventus dopo la sconfitta dell’andata. Allegri deve preparare la partita nel migliore dei modi e può contare su alcuni rientri importanti e altri giocatori che stanno recuperando la migliore condizione. Una notizia positiva per l’allenatore toscano riguarda Paul Pogba e Leonardo Bonucci; entrambi, infatti, partiranno con la squadra per la trasferta di Roma.

Juventus, Vlahovic verso la titolarità contro la Lazio

Massimiliano Allegri dovrà cercare di gestire Bonucci e Pogba ma sicuramente saranno a disposizione. Anche in attacco per la Juventus aumentano le scelte rispetto agli ultimi tempi.

Questa volta mancherà solo Moise Kean che dovrà scontare la squalifica; è rientrato dall’infortunio Arkadiusz Milik e sta ritrovando la condizione Federico Chiesa che sarà a disposizione di Allegri per il big match di sabato sera contro i biancocelesti. Proprio Chiesa proverà a guadagnarsi una maglia da titolare ma anche Milik scalpita per scendere in campo dal primo minuto. Contro l’Inter il polacco è partito dalla panchina e questa volta vuole essere protagonista. Ad oggi il favorito per il ruolo di centravanti contro la Lazio è Dusan Vlahovic che è destinato a partire titolare, supportato dall’estro di Angel Di Maria. Anche se Milik potrebbe insidiare il ‘Fideo’. In questo momento il serbo non riesce a ritrovare la condizione ideale e anche contro i nerazzurri in Coppa Italia ha faticato a mettersi in mostra. I tifosi cominciano a rumoreggiare e sembra non finire il suo periodo nero. Allegri, però, gli ha sempre dato fiducia e dovrebbe farlo anche contro la Lazio. L’allenatore deve sciogliere gli ultimi dubbi ma sembra aver deciso a chi affidare le chiavi dell’attacco.