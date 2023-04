Il pm allo scoperto, la strada è tracciata: “Patteggiamento Juventus”

Il pm allo scoperto, prende sempre più piede l’ipotesi patteggiamento per quanto riguarda la cosiddetta “manovra stipendi”.

Tra poco più di dieci giorni la Juventus saprà se potrà nuovamente contare sui quindici punti che si è vista sottrarre lo scorso gennaio per via del caso plusvalenze. L’attesa sta diventando febbrile. Anche perché nel caso in cui il Collegio di Garanzia del Coni propendesse per l’annullamento della penalizzazione, la classifica dei bianconeri sarebbe nuovamente stravolta.

E la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverebbe improvvisamente al secondo posto in classifica, in piena zona Champions League e con ben altre prospettive. Ma le prossime saranno settimane decisive anche per quanto riguarda l’altro procedimento, quello della cosiddetta “manovra stipendi”. La Procura federale ha appena chiuso le indagini a riguardo ed il procuratore Chiné sta redigendo l’atto che comprende anche i pre-deferimenti. Che arriveranno, in ogni caso, dopo il 19 aprile, la data dell’udienza presso il Collegio di Garanzia, in cui si discuterà il ricorso degli avvocati bianconeri.

Il pm allo scoperto, Visone: “Si va verso il patteggiamento”

Nelle ultime ore si parla anche della possibilità di un patteggiamento da parte della Juventus, che rimane una strada molto faticosa da percorrere.

Non lo esclude a priori, tuttavia, Giuseppe Visone, pubblico ministero in servizio presso la D.D.A. di Napoli, intervenuto oggi ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch. “Caso Juventus? I nodi verranno al pettine – ha spiegato Visone – E ci sarà la decisione definitiva sulle plusvalenze e si capirà di più sulla vicenda stipendi. Quest’ultima è codificata alla perfezione da una legge e le prove sono strutturate visto che i calciatori hanno affermato che si trattava di un differimento del pagamento di alcune mensilità. Credo che si vada verso un patteggiamento. Le parole di Allegri mi fanno pensare che voglia centrare l’Europa League col tentativo di difendere la categoria in vista di una penalizzazione in termini di punti”.