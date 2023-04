Sì alla Juventus: il primo colpo si chiude a 34 milioni

Calciomercato Juventus, arriva il sì che favorisce la fumata bianca. Si chiude in Premier League il colpo da 34 milioni di euro.

Il mese di aprile potrebbe portare certamente importanti e nobili novità, alla luce dei diversi impegni in programma nel corso delle prossime settimane ma anche dell’ormai nota e attesissima sentenza del 19 aprile, dalla quale potrebbe passare uno spezzone importante del futuro della squadra e del club bianconero.

L’attenzione principale deve restare orientata sul campo e sul raggiungimento di quegli obiettivi ancora vividi, per poi capire cosa riserberà il futuro e in che modo reagire a quelle che saranno le sentenze di giustizia e non solo.

Al di là della grande attesa di cui detto sopra relativa ai responsi su plusvalenze e inchiesta Prisma, infatti, andrà capito anche dove riuscirà ad arrivare la Juventus da un punto di vista squisitamente sportivo.

Attualmente ci sono ancora due competizioni da onorare fino alla fine, con la consapevolezza di poter chiosare un campionato non proprio felicissimo con due trofei e, in caso di buone notizie il 19 aprile, con piazzamenti in campionato che fino a qualche tempo fa sarebbero suonati come insperati.

Calciomercato Juventus, 34 milioni e addio bianconeri: il Leeds ha deciso

Frattanto, tra le fila dirigenziali si cerca di comprendere in che modo intervenire e lavorare anche su un fronte mercato che tante novità potrebbe generare tra non molto.

Le tante questioni contrattuali sospese lasciano intendere come, con ogni probabilità, si assisterà a importanti cambiamenti in uscita, con addii più e meno previsti che potrebbero portare lontano da Torino diversi giocatori prossimi alla scadenza.

Senza sottovalutare anche discorsi in entrata, è da evidenziarsi come, però, la Juventus abbia diverse possibilità di incasso per rimpinguare le proprie finanze e, consequenzialmente, operare con maggiore respiro nel corso della prossima estate. Linfa vitale potrebbe giungere dal riscatto di McKennie, prelevato dallo Schalke 04 e distintosi nel complesso per un’esperienza positiva a Torino, prima di un passaggio in prestito al Leeds.

La squadra anglosassone, in caso di permanenza in Premier League, ha deciso di riscattare il centrocampista americano, garantendo lui uno stipendio pressoché simile a quello attuale di 4 milioni di euro annui e versando nelle casse bianconere la cifra pattuita di 34 milioni di euro. Lo riferisce Calciomercato.com.