Stangata Juventus, doppia squalifica: decisione UFFICIALE

Gli strascichi di Juventus-Inter stanno facendo sentire le loro conseguenze: la presa di posizione del giudice sportivo.

Gli ultimi minuti di Juventus-Inter non solo hanno permesso ai nerazzurri di acciuffare il pareggio in extremis, ma hanno calamitato l’attenzione mediatica anche e soprattutto da un punto di vista disciplinare. L’esultanza di Lukaku, bersagliato dai cori razzisti, è stato soltanto uno degli aspetti che si è preso inevitabilmente le luci della ribalta.

La rissa tra Cuadrado ed Handanovic, poi, ha fatto il resto. Immancabile, è arrivato il verdetto del giudice sportivo. Cuadrado è stato squalificato per tre giornate, con annessa ammenda di 10 mila euro, per comportamento non regolamentare. Squalifica di una giornata anche ad Handanovic e Lukaku (per comportamento non regolamentare). Ma non è finita qui. A causa degli insultati razzisti assolutamente beceri levatasi al 35′ e al 49′ del secondo tempo, la Juventus dovrò disputare la prossima gara in campionato senza che i tifosi siano spettatori nella Tribuna Sud, nel primo anello.