Juventus, rebus senza fine Pogba: l’Europa League ultima spiaggia per il francese

Manca sempre meno al prossimo appuntamento per la Juventus di Massimiliano Allegri, che domani sera sarà ospite della Lazio in serie A.

Uno scontro diretto per la Champions League quello che andrà in scena all’Olimpico di Roma. In palio tre punti di platino per entrambe, con l’ex Sarri che con i biancocelesti sta disputando una stagione sicuramente molto positiva. Una trasferta dunque davvero molto insidiosa.

La Juventus dal canto suo spera di poter ancora agguantare il quarto posto in classifica, quello che garantisce un posto nella prossima edizione della Champions League. Torneo che garantisce anche degli introiti molto importanti per il bilancio. Nonostante la pesante penalizzazione ricevuta il traguardo è ancora possibile. E non bisogna dimenticare che i bianconeri hanno fatto ricorso e attendono l’esito dopo Pasqua. Riavere indietro 15 punti vorrebbe dire avvicinarsi, e non poco, all’obiettivo. Adesso però bisogna concentrarsi sul match contro la Lazio, nel quale il tecnico potrebbe non poter contare su alcuni uomini.

Juventus, contro la Lazio Pogba è ancora out

A Roma non ci sarà nemmeno il tecnico, alle prese con una sindrome influenzale, ma oltre a quella di De Sciglio l’assenza che fa ancora una volta rumore è quella di Pogba. Il francese continua ad essere un oggetto misterioso di questa stagione della squadra bianconera.

I tifosi sono ormai demoralizzati e non confidano grandi speranze nel francese, che nel corso di questa stagione ha avuto una serie di infortuni ripetuti che non gli hanno consentito praticamente mai di scendere in campo. Il suo minutaggio è stato davvero esiguo. Un vero e proprio flop, considerato anche il suo ingaggio. Niente Lazio per lui e la speranza è quella di poterlo recuperare per l’Europa League. Chissà che il palcoscenico internazionale non possa essere quello adatto per la sua rinascita.