Allegri al Real Madrid: hanno già svelato le cifre

Allegri al Real Madrid, il tecnico livornese prima di accettare di nuovo la proposta della Juve fu corteggiato anche dai Blancos.

Carlo Ancelotti a Madrid è ormai diventato un’istituzione. Guai a chi tocca “Carletto”, come continuano a chiamarlo amichevolmente nella capitale spagnola.

Dopo le esperienze poco felici al Napoli e all’Everton, il tecnico emiliano sta vivendo degli anni fantastici al timone del club più titolato al mondo, che aveva già allenato dal 2013 al 2015, lasciando un ottimo ricordo. Lo scorso anno Ancelotti è stato capace di riportare le Merengues in cima all’Europa dopo quattro stagioni, diventando il tecnico più vincente di sempre. Il suo merito più grande è stato quello di creare le condizioni affinché quella del Real diventasse una “grande famiglia”, dove i rapporti umani sono la cosa più importante. Questa, tuttavia, potrebbe essere l’ultima stagione di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, malgrado il contratto dell’ex allenatore di Juventus, Milan e Napoli scada nel 2024. Molto dipenderà da come i Blancos concluderanno la stagione. Il titolo nazionale ormai è andato, ma ci sono ancora in ballo Coppa del Re e, soprattutto, Champions League.

Allegri al Real Madrid, futuro in Spagna? I bookie non ci credono

Non è un caso, infatti, che a Madrid si parli da tempo del suo eventuale sostituto. Sullo sfondo c’è la “tentazione” della federazione brasiliana, che vorrebbe Ancelotti alla guida della Seleçao in vista del Mondiale 2026.

Secondo i bookmaker, se il tecnico di Reggiolo dovesse dire addio al Real il presidente Perez potrebbe dirottarsi su Mauricio Pochettino, le cui quote relative ad un approdo al “Bernabeu” sono molto basse. Tra le varie opzioni ce n’è una molto intrigante: il ritorno di Raul, una vera e propria leggenda da quelle parti. Ma si continua a parlare anche di Zinedine Zidane: per “Zizou” sarebbe il terzo ritorno sulla panchina del Real Madrid. Pagato 33 volte la posta, invece, un eventuale approdo a Valdebebas di Massimiliano Allegri, già contattato in passato dal club madrileno. Un’ipotesi, se vogliamo, alquanto remota.