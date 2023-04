Calciomercato Juventus, Allegri il filosofo: ha sposato il nuovo progetto

Ci si avvicina al prossimo match e si parla sempre tanto della Juventus e del suo futuro, che presenta ancora tanti punti interrogativi.

La formazione di Allegri sta dando il massimo sul campo, con la missione di riuscire a conquistare almeno un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League. Senza dimenticare però l’obiettivo principale, che è quello di riuscire a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League.

Un traguardo che consentirebbe anche di portare a casa delle somme economiche molto importanti per il club. Soldi che andranno poi reinvestiti sul mercato, perché non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus ha la necessità di guardare avanti e di rinnovare il suo organico. Già nel corso della prossima estate ci saranno diversi cambiamenti all’interno dell’organico bianconero. I punti interrogativi però non mancano, come dicevamo, specie riguardo le inchieste che stanno coinvolgendo la società torinese.

Juventus, Allegri ha sposato la nuova linea societaria

Si è parlato molto anche di un possibile cambio in panchina nel corso della prossima estate. Una ipotesi che però pare essere lontana. Oggi la formazione bianconera sarà di scena all’Olimpico contro la Lazio senza il suo allenatore, fermato dall’influenza. Ma Allegri continua a rimanere un punto fermo nei piani della società e dovrebbe continuare a lavorare anche in futuro – come da contratto – con i bianconeri.

Come si legge su Tuttosport, infatti, mister Allegri ha davvero sposato in pieno le strategie e la filosofia della nuova dirigenza. Volta al contenimento dei costi e al lancio di giovani molto interessanti. Cosa che l’allenatore nel corso di questa stagione ha già fatto ampiamente, visto che ormai Fagioli può considerarsi un titolare fisso e che ci sono altri giovani molto utilizzati e che ormai possono considerarsi punti fermi della prima squadra. Una linea verde che la Juventus intende proseguire, con Max al timone, anche nella prossima stagione.