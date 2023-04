Calciomercato Juventus, scambio ‘funambolico’ in Bundesliga: ritorno segnato

Calciomercato Juventus, il rientro in bianconero ormai è quasi certo e il colpo la Vecchia Signora lo potrebbe piazzare con lo scambio.

La Juventus ha un obiettivo in Bundesliga. E non è certo al prezzo di saldo. Per questo motivo, forse, la società bianconera potrebbe tentare il colpo con lo scambio. Uno scambio che permetterebbe non solo di spedire un esubero, ma anche di rinforzare la rosa.

Allora, andiamo con ordine e andiamo a vedere quello che realmente potrebbe succedere: il futuro di Zakaria ormai è segnato. Il centrocampista che adesso è in prestito al Chelsea tornerà quasi sicuramente a Torino alla fine della stagione visto che i Blues non lo dovrebbero riscattare. Minutaggio minimo, continui ribaltoni in panchina, e la sensazione che, alla fine dell’anno, sarà epurazione. E lo svizzero dovrebbe essere tra questi. La Juve non lo vuole tenere, perché dopo l’avvio con gol della sua esperienza in Italia, qualcosa è andato storto. E allora ecco che ci potrebbe essere la possibilità di uno scambio, uno di quelli che possono aiutare la Vecchia Signora ad abbassare il prezzo di Frimpong.

Calciomercato Juventus, Zakaria per Frimpong

Sì, Frimpong del Bayer Leverkusen è un obiettivo della Juventus per la prossima stagione. E i tedeschi sono pronti ad ascoltare le offerte per il proprio giocatore. Ma il prezzo è bello alto: si parla di almeno 50 milioni di euro con un’asta internazionale che si potrebbe aprire e che quindi potrebbe anche far lievitare la valutazione.

Tantissimi soldi quindi, che la Juve non si può permettere. Ma i bianconeri hanno il jolly, che si chiama Zakaria che in Bundesliga, visto anche quello che è stato il suo passato, ha tanti estimatori. Un’ipotesi quindi da tenere in considerazione. Un’ipotesi da seguire nei prossimi mesi.