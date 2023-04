Gol di Milinkovic Savic scandaloso: Lazio-Juve, Marelli tuona

By

Lazio-Juventus, l’azione che ha portato al gol di Milinkovic Savic è stato viziato da un fallo del centrocampista serbo non ravvisato dal VAR.

Finito il primo tempo di Lazio-Juventus, ma le polemiche nella gara dell’Olimpico sono appena cominciate.

A scatenare la furia dei bianconeri ci ha pensato il mancato fischio di Di Bello, che ha lasciato correre in occasione della spinta piuttosto evidente di Milinkovic Savic ai danni di Alex Sandro, tramite la quale il serbo si è poi avventata sul cross proveniente dalla corsia mancina, battendo l’incolpevole Szczesny. La mezzala della Lazio – come mostrano in maniera categorica le immagini – ha appoggiato entrambe le mani sulla schiena del difensore brasiliano della Juve, impedendogli di saltare. Alex Sandro è quindi finito a terra, con Milinkovic che da due passi ha battuto Szczesny. Il Check del VAR ha confermato la decisione di Di Bello, tra le proteste della panchina bianconera che sono costate anche l’espulsione ad un membro dello staff tecnico della “Vecchia Signora”.

Rivedendo l’episodio, comunque, anche Marelli non si è capacitato del motivo per il quale non sia stato annullata la rete siglata dalla Lazio. La Juve comunque ha avuto una reazione veemente riversandosi nella metà campo biancoceleste e trovando il gol con Rabiot.