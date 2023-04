Lazio-Juventus, Landucci non ci sta: “Risultato ingiusto”

By

Per la Juventus la trasferta dell’Olimpico non è andata come si sperava, con un ko che complica parecchio la rincorsa bianconera verso il quarto posto.

Un ko di quelli che fa male quello patito contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, che si è imposta per 2-1 grazie alla rete decisiva di Zaccagni. Non è bastato l’ennesimo centro di Rabiot, centrocampista con il vizio del gol, per riuscire a strappare quantomeno un punto.

Questo weekend era di quelli fondamentali per puntare al quarto posto, visti anche i risultati che erano maturati nelle altre sfide. Con Milan e Inter che hanno pareggiato e l’Atalanta ko a sorpresa contro il Bologna. Per la Juventus sarebbe stato fondamentale riuscire a ottenere la vittoria, ma adesso bisogna subito voltare pagina e pensare all’appuntamento di Europa League di giovedì prossimo contro lo Sporting. Solo dopo ci si tornerà a concentrare sul campionato.

Juventus, le parole di Landucci nel post partita

In panchina contro la Lazio non c’era l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Che è stato fermato dall’influenza e non ha potuto partecipare alla trasferta insieme alla sua squadra. Tornerà regolarmente al suo posto proprio nella prossima partita. Dunque al termine della partita a presentarsi ai microfoni della stampa è stato il “secondo” Marco Landucci.

“Il risultato di parità sarebbe forse stato quello più giusto – ha detto a Dazn – ma il campo ha detto altro e dobbiamo accettare questo verdetto. Peccato, perché nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Anche chi è entrato come Chiesa e Paredes ha fatto bene, ci è mancato solo il gol” le parole di Landucci. Che sorvola sull’episodio da moviola che ha coinvolto Milinkovic-Savic e Alex Sandro: “Noi ci rimettiamo alla decisione dell’arbitro. Posso dire solo che nel primo tempo siamo stati sottotono, nella ripresa meritavamo di segnare”. La corsa Champions non è ancora compromessa. “Siamo fiduciosi, sul campo abbiamo 59 punti. Ora ne abbiamo 44 ma aspettiamo, vediamo partita dopo partita e aspettiamo la sentenza. Ora pensiamo a giovedì e a recuperare energie, giovedì abbiamo una partita importante”.