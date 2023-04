Da bestia nera a sogno proibito: Milinkovic Savic-Juventus, spunta la data del sì

La Juventus in questo 2023 è impegnata su più fronti e sta cercando di ottenere i traguardi prefissati anche guardando al prossimo futuro.

Arrivare in zona Champions League sarebbe importante per garantirsi la partecipazione al prossimo torneo internazionale. Torneo che garantisce degli introiti fondamentali per il bilancio della società. Se non si riuscirà ad arrivare tra le prime quattro della graduatoria non bisogna dimenticarsi che si può accedere alla prossima Champions anche vincendo l’Europa League.

In queste settimane si è parlato comunque molto anche delle future mosse di mercato del club. Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare. Ma questa estate potrebbe essere anche quella giusta per farsi avanti e puntare ad un calciatore che ormai da anni viene accostato alla formazione bianconera. Stiamo parlando ovviamente di Sergej Milinkovic-Savic.

Juventus, è l’estate giusta per l’assalto a Milinkovic-Savic

Un calciatore che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, anche perchè pure ieri ha dimostrato il suo valore segnando il gol del momentaneo 1-0 a favore della Lazio. I tifosi hanno potuto ancora una volta apprezzare le sue qualità, seppur da avversario.

Milinkovic-Savic ha il contratto in scadenza nel 2024 e il suo rinnovo non pare essere vicino, anche se la società biancoceleste è pronto a tenerselo stretto e non lo cederebbe per meno di 70 milioni di euro. Il centrocampista ha tanti estimatori in Premier League pronti a farsi avanti già quest’estate, contando sul fatto che la Lazio dovrebbe abbassare le sue pretese per non correre poi il rischio di perderlo a parametro zero. Anche la Juventus dovrà dunque essere vigile se vorrà bruciare la concorrenza.