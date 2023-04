Juventus, Vlahovic ha detto basta: addio UFFICIALE

La Juventus non vive un giorno di Pasqua molto felice visto che ieri sera la formazione bianconera è stata sconfitta nello scontro diretto dalla Lazio.

In palio c’erano punti d’oro per la classifica, viste le ambizioni delle due squadre. La Lazio dell’ex Maurizio Sarri veleggia ormai saldamente nelle prime posizioni, dove sarebbe anche la Juve senza la pesante penalizzazione di 15 punti che ne sta penalizzando la graduatoria.

In attesa che venga definito l’esito del ricorso presentato dalla società, i bianconeri devono continuare a inseguire l’obiettivo quarto posto. Con la speranza che Allegri possa contare sui gol di Dusan Vlahovic. Da qualche settimana a questa parte il rendimento del bomber non è affatto soddisfacente. La sua media realizzativa è inferiore alle attese, i supporters juventini speravano che la squadra potesse essere trascinata verso i traguardi prefissati dalle sue reti. La Juve ha fatto del resto un investimento importante per portarlo a Torino.

Juventus, Vlahovic ha disattivato il profilo Instagram

L’ultima novità che riguarda Vlahovic è il suo addio, o forse arrivederci, al mondo social di Instagram visto che il calciatore ha disattivato il suo account Instagram. I tifosi sono comunque molto preoccupati riguardo il futuro dell’attaccante.

Non è infatti da escludere che, in caso di offerta sostanziosa, la Juventus possa decidere di cedere il suo centravanti all’estero. Specie in Premier League ci sono tante squadre che sono pronte a farsi avanti per ottenere il sì del giocator a trasferirsi in Inghilterra. Mettendo sul piatto anche un ingaggio decisamente sostanzioso. I bianconeri sperano in una offerta di almeno 90-100 milioni di euro. Ma chissà che in questo finale di stagione Vlahovic non possa ritrovare quella vena realizzativa smarrita.