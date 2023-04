Scambio + 50 milioni: Vlahovic prepara le valigie e lascia la Juventus

Ultimi aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic. Svolta in arrivo per il bomber serbo che è pronto a lasciare la Juventus.

A secco da un po’ di tempo, Dusan Vlahovic anche ieri contro la Lazio non ha trovato il gol. Ecco perché cresce la delusione all’interno della società bianconera. Intanto è in arrivo una super offerta per il prossimo calciomercato, ecco perché la Juventus è pronta a cederlo.

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Dusan Vlahovic che è a un bivio tra cessione e conferma con la Juventus a fine stagione. Il club bianconero valuterà la situazione del proprio bomber a fine stagione. Sta diventando un caso ora quello del giovane attaccante serbo, che continua a non segnare con regolarità e per questo motivo anche che saranno fatte delle considerazioni sul suo futuro.

Intanto, il club bianconero deve fare i conti anche con quelli che sono i comportamenti del giocatore. Bisognerà capire quelle che saranno le offerte che arriveranno al termine del campionato.

Calciomercato Juventus: futuro Vlahovic, offerta monstre dalla Premier

Sono 8 i gol messi a segno quest’anno in 20 presenze in Serie A. Si aspettavano tutti altri numeri quest’anno per Dusan Vlahovic, lui stesso e anche la società che ha investito tantissimo su di lui. Ora però ci sono degli aggiornamenti che riguardano la decisione che prenderà il club bianconero sul calciatore. Ecco le ultimissime di calciomercato sull’offerta super in arrivo dalla Premier League, è tutto pronto per uno scambio con il Chelsea più conguaglio a favore della Juventus.

Ci sarebbero dei dubbi da parte della Juventus sul futuro di Vlahovic che può essere ceduto alla giusta offerta. Sono diverse le squadre interessate al giocatore che la prossima estate si possono fare avanti e far ritornare i conti con i bianconeri che hanno investito circa 80 milioni per comprarlo dalla Fiorentina. Il futuro di Vlahovic può essere lontano dalla Juventus che sarebbe disposta a cederlo per 70-80 milioni di euro rientrando dall’investimento fatto. Il giocatore ha attirato l’interesse in questi anni di Bayern Monaco, Manchester United e Tottenham che a fine stagione avranno bisogno di investire il quel ruolo. Ma c’è un altro club che a sorpresa si è fatto vivo per Vlahovic ed è il Chelsea che è pronto a mettere sul piatto una proposta da 50 milioni di euro. In cambio, i Blues, sono disposti a dare alla Juventus Pulisic che non rientra più nei piani del club inglese.