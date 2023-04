La Juventus si (ri)affida alla storia: la porta ha il suo nuovo padrone

La Juventus sceglie l’erede di Szczesny per la porta: il polacco verso l’addio, scelto il sostituto in Serie A

La Juventus si prepara a una rivoluzione a fine stagione che partirà con gli addii di alcuni big e proseguirà con alcune operazioni in entrata.

I bianconeri stanno già cercando di colmare alcuni reparti, alla luce delle partenze ormai quasi certe di Adrien Rabiot, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Tutti e quattro i calciatori sono in scadenza a giugno 2023 e non sembrano intenzionati a rinnovare. La Juventus rischia di perdere quattro pilastri a parametro zero e vuole quantomeno provare a trovare delle alternative a prezzi convenienti. Naturalmente la società punterà sull’assalto ad alcuni parametri zero come Alejandro Grimaldo o Evan N’Dicka. La difesa è uno dei reparti maggiormente attenzionato dalla ‘Vecchia Signora’ ma anche per quanto riguarda la porta la Juventus sta facendo delle valutazioni.

Juventus, Szczesny può lasciare Torino: Carnesecchi un’opzione, in pole Vicario

Wojciech Szczesny è un perno della Juventus e anche quest’anno si sta confermando un portiere di grande affidabilità, dopo essere stato uno dei migliori del Mondiale in Qatar.

In Serie A è terzo per clean sheet con 12 porte inviolate in stagione. Prima di lui solo Provedel con 17 e Meret con 13. Numeri che certificano la sua ottima stagione. Il suo contratto, però, è in scadenza a giugno 2024 e al momento non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta considerevole, la Juventus la valuterebbe concretamente e potrebbe pensare già in estate di sacrificarlo, per non rischiare di perderlo a zero l’anno prossimo. In caso di addio di Szczesny, rimarrebbe comunque Perin che ha dimostrato grande affidabilità quando è stato chiamato in causa. La Juve, però, vuole investire su un portiere giovane, possibilmente italiano, che possa rappresentare il presente e il futuro del club. Tra i nomi che la dirigenza sta valutando, uno di questi è quello di Marco Carnesecchi, classe 2000 della Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta.

Il talentuoso portiere della nazionale U21 è uno dei profili italiani più promettenti del calcio italiano e già quest’anno in Serie A sta dimostrando di che pasta è fatto. Poi c’è la suggestione Emiliano Martinez che è diventato l’eroe del Mondiale con l’Argentina. Al momento, però, è solo un’idea. Il primo nome in cima alla lista della Juventus, però, è Guglielmo Vicario. Il classe ’96 dell’Empoli è probabilmente il miglior portiere italiano della Serie A e sicuramente uno dei più richiesti dalle big italiane. Con l’incasso dell’eventuale cessione di Szczesny, la Juventus potrebbe riuscire a finanziare l’operazione Vicario.