“Andrà sicuramente al Bayern”: Vlahovic-Osimhen, hanno scelto lui

Calciomercato Juventus, una scelta che cambia tutto. Adesso il club punterà tutto sul suo acquisto che stravolge l’altro profilo.

Adesso il Bayern Monaco avrebbe cambiato radicalmente obiettivo e il primo nome della lista è un profilo soltanto.

Il nuovo tecnico Tuchel vuole rilanciare il club tedesco ai massimi livelli e per la prossima stagione ha come primo nome per l’attacco un giocatore che, in questa stagione, sta raggiugnendo risultati spaventosi. Come, infatti, viene confermato dallo ‘Sky Sport’ tedesco, adesso, il primo nome sul taccuino di Tuchel sarà il gioiello del Napoli, Osimhen.

Bayern cambia obiettivo in attacco: Osimhen richiesto da Tuchel

Questo cambio di rotta farà sì, dunque, che il Bayern, il tal senso, molli definitivamente la pista che porta proprio all’attaccante bianconero Dusan Vlahovic: giocatore che sembrava essere il primo obiettivo del Bayern di qualche mese fa.

I risultati di Osimhen con il Napoli non sono passati indifferenti e il club tedesco lo vuole come nuovo titolare per la squadra di Tuchel che vuole vincere nuovamente traguardi importanti, sia in campionato ma soprattutto a livello internazionale. L’acquisto del bomber partenopeo potrebbe garantire questo importante upgrade ma dare anche una brutta notizia ai bianconeri che così non avrebbero più una grande squadra pronta ad offrire cifre importanti per un giocatore come Vlahovic, in un periodo decisamente no della sua carriera, vista l’assenza di gol e partite al di sotto delle aspettative negli ultimi mesi. Tutto, dunque, potrebbe cambiare se, come confermato, il Bayern andrebbe direttamente sull’attaccante del Napoli: intreccio che sembra già essere concreto.