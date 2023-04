Calciomercato Juventus, ha stregato la Serie A: asse diretto con Galliani

Il gioiello ha attirato le attenzioni della Serie A: Galliani tenta l’assalto al difensore della Juventus

La Juventus si gode i suoi gioielli che stanno crescendo in maniera esponenziale in questa stagione, nonostante le difficoltà generali del club.

Massimiliano Allegri ha tanti demeriti ma ha sicuramente il merito di avere inserito diversi giovani dalla Next Gen che si stanno imponendo in maniera concreta in prima squadra. Uno su tutti sicuramente Nicolò Fagioli che sta facendo tesoro anche dell’esperienza in prestito in Serie B con la Cremonese dell’anno scorso, dove ha conquistato la promozione in Serie A da protagonista. Naturalmente c’è anche Fabio Miretti che ha dovuto vedersela con un infortunio ma quando ha giocato ha dimostrato di che pasta è fatto. In maniera più marginale si sono fatti trovare anche Samuel Iling Junior e Enzo Barrenechea, rispettivamente classe 2003 e 2001, entrambi provenienti dalla Next Gen. Un gruppo di giovani talenti che potrebbero rappresentare il futuro del club bianconero. Ma non sono i soli, perché la Juve vanta tanti giovani di proprietà che attualmente si stanno affermando in altri club e che potrebbero presto rientrare alla base.

Juventus, De Winter attira l’attenzione di Sassuolo e Monza

Tra questi sicuramente c’è Nicolò Rovella, in prestito al Monza, con cui nell’ultima giornata ha trovato il suo primo gol in Serie A.

Un’altro giocatore che sta attirando le attenzioni è uno dei giovani difensori che più si sta mettendo in mostra in Serie A in questa stagione. Si tratta del classe 2002 dell’Empoli, Koni De Winter. Di proprietà della Juventus, ha avuto un’ottima crescita con la Next Gen nella stagione 2021-22, per poi approdare in prima squadra. In estate si è trasferito all’Empoli per trovare continuità e fare esperienza e Paolo Zanetti gli ha subito dato fiducia. Fin ora ha collezionato 13 presenze, di cui 11 da titolare e ha dimostrato di avere qualità importanti. Difensore centrale moderno che fa dell’altezza e della fisicità i suoi punti di forza. Il suo talento non sta passando inosservato alla Juventus che, viste le lacune in difesa e l’esigenza di trovare dei rinforzi, potrebbe pensare di riportarlo a Torino dalla prossima stagione. Allo stesso tempo, però, De Winter sta attirando l’attenzione anche di altri club di Serie A. In particolare Sassuolo e Monza, come sottolineato dal giornalista Mirko Di Natale col suo tweet. Adriano Galliani sembra intenzionato ad assaltare il difensore di proprietà della Juventus per regalare un bel rinforzo a Palladino per la prossima stagione.