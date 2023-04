Inchiesta Juventus ‘internazionale’: presentato il ricorso FIFA

L’ex direttore sportivo avrebbe presentato un ricorso alla FIFA, tutti i dettagli della situazione relativa.

Come confermano i media britannici, direttamente dallo ‘Sky Sport’ inglese, l’ormai ex direttore sportivo della Juventus, ora al Tottenham, Fabio Paratici avrebbe presentato un ricorso alla Fifa.

Come si legge, infatti proprio dai portali esteri, Fabio Paratici ha presentato ricorso alla FIFA contro l’estensione a livello mondiale delle sanzioni imposte dalla FIGC a suo carico”.

Il dirigente sportivo, si legge, nei giorni scorsi, vista la decisione del massimo organo calcistico mondiale, aveva dovuto rinunciare al suo incarico al Tottenham. Ora ci sarebbe il ricorso che la stessa FIFA dovrà prendere in esame.

Un importante novità riportata in esclusiva proprio, come sottolineato poc’anzi, dallo ‘Sky Sport’ britannico. Attenderemo ulteriori novità sull’argomento non appena ci saranno aggiornamenti. Intanto la Juventus, invece, si concentra sugli obiettivi della stagione, certamente, ora, la Coppa Italia e l’Europa League sono due obiettivi importanti, al di là delle faccende extra campo che verranno decise in separata sede. Il focus del tecnico Massimiliano Allegri è, chiaramente, quello di concentrarsi soltanto sul campo e vedere partita dopo partita di migliore i propri errori. In questo mese, per i bianconeri, sarà un vero e proprio tour de force con destinazioni precise. Già giovedì ci sarà la prima sfida di Europa League contro lo Sporting, squadra ostica assolutamente da non sottovalutare.