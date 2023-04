Distrazione del bicipite femorale: il bomber salta la Juventus

Distrazione al bicipite femorale: il bomber rischia un lungo stop ma salta sicuramente la Juventus. Ecco le novità in merito

Salterà sicuramente la Juventus. Ed è quello che interessa. E salterà anche il doppio confronto contro il Milan in Champions League, ovviamente, visto che parliamo di un attaccante del Napoli.

Gli esami ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Un infortunio che lo terrà fori per 15-20 giorni. No, non parliamo di Osimhen, ma di Giovanni Simeone, centravanti della squadra di Spalletti che non sarà più a disposizione del tecnico per questo mese di aprile. Sì, secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore l’argentino cercherà di tornare in campo nella gara contro la Salernitana, ma è assai più probabile un rientro nella prima settimana di maggio.

Distrazione e addio aprile, le ultime su Simeone

Insomma per il Napoli sotto questo aspetto non è un bel periodo. Ma Allegri ovviamente non se la sta passando meglio visto che per la gara di giovedì contro lo Sporting CP, fondamentale per il futuro della stagione bianconera, il livornese non sa ancora se potrà contare sulle prestazioni di Vlahovic che anche oggi si è allenato da solo.

E poi, non dobbiamo di certo dimenticare, quella che è stata la situazione relativa a Pogba e poi anche quella relativa a Chiesa. La Juventus ha pagato a caro prezzo tutti i problemi fisici in questa stagione che non hanno mai permesso ad Allegri di poter schierare la migliore formazione possibile. Si spera che in questo finale di stagione le cose possano migliorare ma, visto l’andazzo, pensiamo che non possano arrivare in questo momento rose e fiori.