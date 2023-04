Calciomercato Juventus, incontro a Torino: bomber alla firma

Calciomercato Juventus, incontro a Torino previsto per la prossima settimana. Bomber alla firma. I bianconeri hanno deciso

La Juventus ha rotto gli indugi e ha deciso di dare un’accelerata all’operazione. Il bomber è alla firma. E la prossima settimana il suo agente sarà a Torino e dovrebbe anche assistere a Juve-Napoli.

Queste sono le indiscrezioni riportate da goal.com che vedono protagonista l’attaccante bianconero Milik: il polacco, che quando è stato chiamato in causa da Massimiliano Allegri ha sempre risposto alla grande, dovrebbe rimanere alla Juventus anche il prossimo anno. La società piemontese entro la fine del mese quindi dovrebbe versare i 7 milioni di euro – ci sono eventualmente anche altri 2 di bonus – per riscattare il giocatore dal Marsiglia.

Calciomercato Juventus, la decisione su Milik

Di dubbi non ce ne sono mai stati perché dal momento in cui Milik è entrato in campo ha subito dimostrato di possedere delle qualità importanti – e si sapeva – che possono solamente aiutare Allegri nelle scelte. Le sue qualità tecniche e fisiche sono un’arma in più nello scacchiere a disposizione del livornese.

E il costo totale dell’operazione è sicuramente appetibile. E allora ecco che la Juve ha deciso di accelerare e di chiudere la trattativa.