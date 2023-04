Scambio e cash per Milinkovic-Savic, il piano dei dirigenti bianconeri per arrivare al centrocampista serbo della Lazio.

Sergej Milinkovic-Savic sabato scorso ha contribuito a rendere più amara la Pasqua della squadra di Massimiliano Allegri. È stato lui a portare in vantaggio i biancocelesti nel primo tempo, confermandosi un valore aggiunto, soprattutto in fase offensiva, per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha inflitto alla Juventus la sesta sconfitta in campionato.

Il centrocampista serbo, non è una novità, da tempo fa presenza fissa tra i sogni nel cassetto della Vecchia Signora. Corteggiato già dalla scorsa estate, il perno della mediana laziale la prossima estate potrebbe salutare la Capitale dopo sette intense stagioni, in cui è diventato uno dei beniamini dei tifosi. Il suo contratto scade nel 2024 ma non è da escludere che possa andare via con un anno di anticipo. La trattativa per il rinnovo non ha fatto registrare significativi passi avanti. E tutto fa pensare che difficilmente si arriverà ad un accordo con il club di Claudio Lotito. Milinkovic-Savic sarà indiscutibilmente uno dei tormentoni della sessione estiva di calciomercato. Non c’è solo la Juve sulle sue tracce: il serbo ha tanti estimatori anche in Premier League e tra qualche mese potrebbe arrivare l’offerta giusta dall’Inghilterra. Una di quelle che rischiano di far vacillare anche il vulcanico ed irremovibile presidente della società capitolina.

Scambio e cash per Milinkovic-Savic, Soulé per convincere Sarri e Lotito

La Juventus, però, non vuole darsi per vinta. Ed ha in mente di giocare d’anticipo. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal “Corriere di Roma”, sarebbe intenzionata a fare un tentativo per il giocatore nativo di Lleida ma solo nel caso in cui si dovesse arrivare ad una rottura nella trattativa per il rinnovo del contratto.

I dirigenti bianconeri avrebbero però un asso nella manica. Un giovane calciatore che fa gola a Sarri e che potrebbe essere usato come contropartita tecnica nell’operazione Sergente. Si tratta dell’argentino classe 2003 Matias Soulé, messosi in mostra due anni fa nella Juventus Next Gen ed oggi ormai in pianta stabile in prima squadra. L’inserimento del talentino sudamericano nella trattativa per Milinkovic-Savic potrebbe convincere il presidente Lotito ad abbassare le pretese, limitando l’esborso economico dei bianconeri.