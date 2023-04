Rabiot e la Juventus al canto del cigno: conoscono già il suo nuovo club

Ormai la Juventus è rassegnata all’idea di perdere Adrien Rabiot: ecco quale sarà il suo nuovo club dalla prossima stagione

La Juventus sta cominciando a rassegnarsi al fatto che Adrien Rabiot lascerà Torino al termine di questa stagione.

Il centrocampista francese ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e per la Juventus una delle priorità è quella di convincerlo a rimanere. In questa stagione Rabiot si sta superando e sta dimostrando di essere un centrocampista totale, capace di essere determinante in entrambe le fasi. Con il gol realizzato nell’ultima giornata contro la Lazio ha toccato quota 10 in campionato, una cifra che non aveva mai raggiunto in carriera e che certifica la sua maturazione totale. Il segnale era già arrivato con la nazionale francese dove è diventato un leader, sfiorando il secondo Mondiale consecutivo. Nella Juventus è diventato uno dei pilastri e dei punti fermi di Allegri, un top player capace di decidere anche le sfide decisive e senza dubbio il centrocampista più dominante della Serie A insieme a Sergej Milinkovic-Savic. Su di lui c’è il pressing asfissiante della Premier League ma i bianconeri non smettono di credere nella possibilità di convincerlo a rinnovare e tengono vivi i contatti con la mamma-agente Veronique.

Juventus, il Tottenham si fa avanti per Rabiot con una super proposta

In Premier League sono diverse le squadre che vorrebbero ingaggiare Adrien Rabiot e che da mesi fiutano l’opportunità a parametro zero.

Una di queste è il Tottenham che, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, sarebbe disposto a offrire a Rabiot un contratto di cinque anni, fino al 2028. Gli ‘Spurs’ non sono l’unico club inglese ad averlo puntato. Anche il Manchester United è una delle principali pretendenti al francese. Rabiot è molto attratto dall’idea di giocare in Premier League, un campionato per lui nuovo e molto stimolante. La Juventus nutre ancora qualche speranza di convincere il giocatore e il suo entourage ma, allo stesso tempo, è consapevole che anche a causa dei fattori extra-campo che provocano incertezza, le possibilità di trattenerlo sono esigue. Il finale di stagione della squadra di Allegri potrà indirizzare parecchio anche il futuro di Rabiot. Così cime degli altri big in scadenza della Juventus, tra cui Alex Sandro, Angel Di Maria e Juan Cuadrado.