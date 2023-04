Bye Bye Barcellona, firma venerdì con la Juventus: accordo raggiunto

Si avvicina per la Juventus uno dei momenti più importanti da vivere in questo finale della stagione sempre più appassionante.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti domani sera giocherà l’andata dei quarti di finale di Europa League contro i portoghesi dello Sporting CP. Un avversario senz’altro da non sottovalutare e da affrontare con la massima concentrazione.

Vincere l’Europa League infatti rappresenta un obiettivo molto importante per la Juventus in questa stagione. Non solo perché regalerebbe una grande soddisfazione alla tifoseria bianconera, ma soprattutto perché garantirebbe all’undici torinese di poter accedere alla prossima edizione della Champions League. In questo modo si avrebbero a disposizione anche delle importanti risorse economiche da reinvestire nel calciomercato estivo. Non bisogna infatti dimenticare che nel corso della prossima estate la rosa juventina pare destinata a subire profondi cambiamenti. Si punterà sempre di più sulla linea verde anche nel tentativo di ridurre le spese da mettere a bilancio.

Juventus, presto la firma sul nuovo contratto di Huijsen

Quest’anno mister Allegri è stato molto bravo nel dare fiducia ad elementi giovani come Fagioli e Miretti in primis, ma non solo, visto che hanno trovato spazio in prima squadra anche Soulè, Iling Jr e tanti altri. A conferma di come la Juve voglia puntare su di loro e su chi rientrerà dai prestiti in estate.

🎂 #Huijsen venerdì spegnerà 18 candeline

🎁 Regalo di compleanno pronto: l’annuncio del rinnovo con la #Juventus

❌ Fallito il tentativo del Barça

👀 Occhio a quest’estate: possibile pre-season con la prima squadra 👉 https://t.co/k2gwnCdKZ1

📱@Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) April 12, 2023

Romeo Agresti su Twitter ha rivelato come presto arriverà il rinnovo del contratto pluriennale per un altro gioiello della Next Gen. Stiamo parlando del difensore centrale Huijsen, che venerdì festeggerà 18 anni. Classe 2005, è già pronto per il salto, tant’è che si parla per lui di un ritiro già con la prima squadra nel corso della prossima estate. Respinto l’assalto del Barcellona che aveva messo gli occhi su di lui.