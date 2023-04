Scamacca-Juventus, la svolta: hanno detto sì

Arriva la svolta per Gianluca Scamacca: apertura alla cessione che spiana la strada alla Juventus

Dopo appena una stagione trascorsa in Premier League, l’avventura inglese di Gianluca Scamacca potrebbe essere già ai titoli di coda.

L’attaccante italiano era arrivato al West Ham in estate dopo la grande esplosione prima al Genoa e poi al Sassuolo dove l’anno scorso ha collezionato 16 gol in Serie A. Quest’anno aveva iniziato nel migliore dei modi ma col passare dei mesi il suo rendimento è calato notevolmente. Ad oggi i suoi numeri non entusiasmano: appena 6 gol tra Premier League e Conference League. Troppo poco per un giocatore acquistato 36 milioni di euro. Come riportato da ‘Football Insider’, sembrano esserci i margini per un ritorno di Scamacca in Italia, nonostante il contratto che lo lega al West Ham fino al 2027. Il club inglese sta disputando un campionato deludente che sicuramente non sta mettendo in risalto le qualità del centravanti ex Sassuolo ma allo stesso tempo al momento il classe ’99 non sta giustificando l’investimento del West Ham che a fine stagione potrebbe essere disposto ad ascoltare offerte.

Juventus, il West Ham lo sacrifica: Scamacca può tornare in Italia

Non è un segreto che in Italia ci siano diverse pretendenti nella corsa a Scamacca che, però, ha un ingaggio piuttosto oneroso.

In passato l’Inter era sulle sue tracce ma soprattutto la Juventus che continua a monitorare la situazione. Scamacca vuole tornare a fornire prestazioni importanti e vuole farlo in grandi palcoscenici, per diventare a tutti gli effetti il centravanti titolare della Nazionale di Roberto Mancini. Scamacca in Serie A ha dimostrato di poter fare la differenza, ricordando che ha ancora 24 anni e grandi margini di miglioramento. Questa esperienza in Premier League lo ha sicuramente fatto maturare ma probabilmente non è ancora pronto per trascinare una squadra in difficoltà in un campionato così competitivo. Alla Juventus, invece, troverebbe una squadra già strutturata dove lui diventerebbe il terminale offensivo. I bianconeri non sono più convinti di trattenere Dusan Vlahovic, soprattutto alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024. In questa ottica, Scamacca rappresenterebbe il sostituto naturale del centravanti serbo. La Juventus ha rincorso a lungo Scamacca negli scorsi mesi e adesso ha l’occasione di portarlo a Torino per iniziare un processo di rifondazione della rosa.