Clima tesissimo, rissa negli spogliatoi: sono volati i pugni!

In questi giorni infrasettimanali sono le competizioni europee ad appassionare i tifosi e soprattutto le partite di Champions League.

Una competizione nella quale quest’anno non è più presente la Juventus, che ora è impegnata nei quarti di Europa League con il chiaro obiettivo di portare a casa la competizione. La speranza dei bianconeri è quella di tornare protagonista nella massima competizione nella prossima stagione.

Al momento sono tre invece le squadre che sono presenti nei quarti di finale di Champions. Una bella soddisfazione per il nostro calcio. L’Inter è riuscita ad avere la meglio sul Benfica nel primo round in terra portoghese e potrebbe vedersela, in caso di qualificazione, con una tra Milan e Napoli. Milioni e milioni di appassionati si incollano al teleschermo per vedere le grandi sfide europee.

Champions, litigio infuocato nello spogliatoio del Bayern Monaco

Nella partita giocata martedì sera tra il Manchester City e il Bayern Monaco, che è terminata con il netto successo della formazione di Pep Guardiola, si sarebbe verificato un episodio del quale si sta parlando molto sui social e del quale probabilmente si parlerà nei prossimi giorni.

La “Bild” infatti ha riportato le voci di un forte litigio scoppiato nello spogliatoio della formazione tedesca. Logica la delusione per una disfatta che ha portato ad un passo dall’eliminazione. Sadio Manè si sarebbe lamentato con il compagno di squadra Leroy Sanè per una discussione avuta all’interno del terreno di gioco. Una volta negli spogliatoi la situazione si sarebbe ancor più infuocata, con Manè che avrebbe colpito il compagno in faccia. Un episodio che, se confermato, sarebbe senz’altro deplorevole per un grande club come quello tedesco.