Lite con Paredes, Allegri a sorpresa: “Sono contento”

Juventus, Allegri e la lite con Paredes. Il centrocampista avrebbe discusso con il mister: dettagli svelati in conferenza.

Desta attenzione la situazione relativa alla presunta lite tra Massimiliano Allegri e il centrocampista argentino Paredes. Secondo, infatti, le ultime novità, i due avrebbero discusso fra loro, tanto da creare una sorta di ‘caso mediatico’.

A gettare però acqua sul fuoco ci ha pensato lo stesso Massimiliano Allegri che ha chiuso così la questione, parlandone direttamente in conferenza stampa e rispondendo ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva a proposito di questa, presunta, lite con il suo giocatore.

Allegri chiude la questione: “Paredes ha dimostrato di aver voglia di fare bene e sono contento”

Così, Allegri ha chiuso la questione relativa a questa presunta lite avvenuta il giorno di pasquetta.

cosa penso della discussione? “A pasquetta abbiamo mangiato buona carne tutti insieme. Con Leandro abbiamo parlato, una discussione di campo come spesso capita, ed è comprensibile la sua reazione non giocando tanto, ma io devo fare scelte in funzione, sbagliando magari, per il bene della squadra. Ho piena fiducia in tutti i miei giocatori e li ho fatti giocare tutti quest’anno. Sono contento che lui abbia avuto questa reazione e sono felice che lui abbia voglia di fare bene questi ultimi due mesi che ci rimangono in stagione, vuol dire che ci tiene”. Caso chiuso, quindi, secondo mister Allegri.