Tolta la penalizzazione alla Juventus: “Condannate le altre”

Juventus, ha parlato in esclusiva a ‘TVPLAY’, Graziano Campi: andiamo a scoprire cosa ha detto a proposito della penalizzazione.

La Juventus attende ancora di scoprire quale sarà il suo destino in campionato, attualmente, infatti, i bianconeri sono ancora sotto di quindici punti e c’è ancora da capire se questi punti verranno riottenuti o meno.

In esclusiva a ‘TVPLAY’, il programma su Twitch di ‘Calciomercato.it’, ha parlato Graziano Campi che ha fatto il punto sulla situazione che è convinto di un fattore in particolare, cioè che nella sentenza del 19 aprile la Juventus possa riottenere i punti e a quel punto la penalizzazione verrebbe revocata. Ecco cosa ha detto in dettaglio.

Juventus, senti Campi: “Credo che il 19 venga annullata la sanzione”

Queste, in dettaglio, le parole di Campi dette proprio alla trasmissione ‘TVPLAY’: “Credo che il 19 aprile venga annullata la sanzione e dopo mi aspetto il circo. Magari sbaglio, ma immaginatevi questa situazione: viene annullata la sentenza senza rinvio perché ci sono stati errori procedurali, soprattutto il discorso legato all’articolo 4 che non era stato imputato alla Juventus”.

Ma potrebbe esserci, anche, ulteriori conseguenze. Così ha parlato Campi: “La società bianconera ne uscirebbe, ma Chiné sa che con tutte le altre squadre dovrà utilizzare l’articolo 4. Quindi i bianconeri verrebbero assolti, ma tutte le altre sarebbero condannate e non ci dovrebbero essere più problemi. Sarebbe un qualcosa che farebbe impazzire tutto il sistema calcio italiano”. Certamente è una situazione di pasticci che non può che peggiorare. Perché tutte le indagini in corso non può seguirle tutte la Federcalcio perché non ha abbastanza personale”.