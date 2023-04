Dalla Juventus alla Roma: visite effettuate

Calciomercato Juventus, la Roma supera i bianconeri e fa già le “visite”. Tutti i dettagli svelati sul prossimo colpo.

Come confermato dal portale ‘Il Romanista’, la squadra giallorossa avrebbe già prenotato il prossimo colpo per l’estate. Si tratterebbe di un profilo assai gradito dalla Roma ma che un tempo fu anche uno dei desideri della dirigenza bianconera.

Come, infatti, confermato proprio dal portale vicino alla società giallorossa, la squadra di Mourinho ha già un probabile profilo decisamente importante per la prossima stagione, il cosiddetto rinforzo in chiave europea che permetterebbe l’upgrade necessario alla squadra giallorossa.

Roma sempre più vicina: Aoaur visite al Campus

Alla fine Mou potrebbe farcela e regalarsi la stella del Lione che per diverse stagioni è stato, anche, uno degli osservati speciali della Juventus di Allegri. Ci sarebbero già state “le visite al campus” così scrivono dal portale ‘Il Romanista’. Chissà se questo può già essere il rinforzo, proprio, in propensione di una Europa che si avvicina sempre di più.

Un colpo importante che, in un certo senso, sancisce già la possibile grande competizione che ci sarà nella prossima stagione ad alti livelli. Il campionato italiano è sempre più propenso a fare la differenza anche a livello internazionale come già si può evincere dalla stagione in corso, staremo a vedere se la Roma sarà l’ennesima rivale ad alti livelli, in attesa che, comunque, finisca la stagione in corso per capire anche quale sarà il destino della squadra di Allegri.