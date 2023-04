Fulmine a ciel sereno Juventus-Milan: accordo e firma a un passo dal gong

Fulmine a ciel sereno Juventus-Milan, c’è di nuovo ottimismo riguardo alle possibilità di rinnovo parte del centrocampista.

La caccia ai prossimi parametro zero è partita da tempo. Sembra crescere settimana dopo settimana il numero di giocatori che lasceranno gratis i loro rispettivi club non avendo trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Ce ne sono diversi, soprattutto all’estero, che sono finiti nel mirino di alcune squadre italiane, tra cui Juventus e Milan.

Bianconeri e rossoneri sono tra quelli che hanno mostrato maggiore interesse per Mason Mount, duttile centrocampista del Chelsea. Il nazionale inglese andrà in scadenza di contratto tra un anno, nel 2024. Ma il club londinese ha già fatto intendere che, se non dovesse essere raggiunto al più presto un accordo tra le parti, lo piazzerebbe sul mercato già dalla prossima sessione. Mount, che quest’anno ha trovato poco spazio sia con Thomas Tuchel che con Graham Potter, da qualche giorno è tornato a lavorare con il suo mentore, Frank Lampard, chiamato a traghettare il Chelsea fino a fine stagione dopo l’esonero dell’ex Brighton. La possibilità che Lampard resti a Londra sono tuttavia poche.

Fulmine a ciel sereno Juventus-Milan, Mount accetta le condizioni del Chelsea

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore del Chelsea – si parla di uno tra Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann e Luis Enrique – a Stamford Bridge sembrano essere tornati ottimisti riguardo alla questione del rinnovo del calciatore cresciuto nel club di Londra.

Secondo quanto riporta 90min.com, l’entourage di Mount avrebbe acconsentito all’ipotesi di un contratto più breve, delle durata di quattro anni invece che dei soliti cinque o sei. Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento last minute del Liverpool, che avrebbe individuato Mount come piano B nel caso in cui non riuscisse ad acquistare Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. I Reds, così come Juventus e Milan, per il momento attendono per capire come si evolverà la trattativa tra il Chelsea e il suo giocatore.