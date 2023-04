Plusvalenze e stipendi, conoscono già il verdetto contro la Juve: “Fortissima ammenda”

Juventus, interviene direttamente l’avvocato. Ecco cosa può succedere sulla questione plusvalenze: i dettagli.

Juventus, adesso la situazione potrebbe delinearsi in un’unica via. Secondo, infatti, l’avvocato Afeltra intervenuto a ‘Radio Radio’, sulla questione bianconera, ci sarebbero novità.

In sostanza, come comunicato dal legale a ‘Radio Radio’, “La Juventus potrebbe tentare un patteggiamento con fortissima ammenda”. Sicuramente, nei prossimi giorni, ci saranno situazioni importanti per il campionato in corso.

Juventus, Afeltra a ‘Radio Radio’: “Patteggiamento con ammenda”

Secondo il legale, quindi, la società potrebbe andare incontro al cosiddetto patteggiamento che stabilirà ciò che potrebbe succedere nel presente del club bianconero. In attesa di ufficialità e di ulteriori novità sulla questione, intanto, la squadra di Allegri si concentra sul campo.

Stasera ci sarà un test importante. I ragazzi di Allegri incontreranno nel proprio stadio di casa lo Sporting di Lisbona, altra squadra portoghese che incontrerà un’italiana e che, come si è già visto col Benfica in Champions, non va assolutamente presa sotto gamba e sottovalutata. La partita, infatti, anche per volere di Allegri dovrà essere già decisa in questa gara d’andata, così da giocarsi il ritorno con più tranquillità nonostante tutto. L’obiettivo dell’Europa League è ancora vivo e sarebbe una cosiddetta rivincita per la stagione decisamente travagliata della squadra di Allegri. Appuntamento previsto per questa sera.