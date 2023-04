La Juventus non decolla: “Un palo piantato”

Primo round dei quarti di finale dell’Europa League per la Juventus di Allegri, che allo Stadium ospita l’insidioso Sporting CP. Fari accesi sul match.

Una partita che i bianconeri vogliono assolutamente portare a casa, la missione è quella di arrivare fino in fondo a questo torneo che garantisce l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Certo non sarà facile, siamo alle fasi cruciali e tutti gli avversari sono molto insidiosi.

La partita è partita subito su ritmi molto alti, con i bianconeri che hanno preso in mano le redini del gioco. Sospinti dalla tecnica di Chiesa e Di Maria, entrambi titolari. I due sulla trequarti stanno cercando spesso la combinazione. Proprio la presenza contemporanea di loro due di fatto “costringe” Cuadrado ad una posizione più difensiva del solito, il colombiano sembra avere meno la possibilità di supportare l’azione offensiva per non lasciare troppo spazio agli avversari.

Juventus, ancora critiche social a Cuadrado

Non stanno mancando però le critiche social a Cuadrado per la sua prestazione in questo primo tempo. Non è la prima volta che l’esterno (che è in scadenza di contratto) finisce nelle mire dei tifosi della Juventus e anche dei tanti appassionati di calcio che stanno seguendo la partita.

Sembra che Cuadrado non possa superare la linea di centrocampo.

praticamente un palo piantato. 👎👎👎👎👎👎👎👎#JuveSporting — Mitch Pal (@Mitch__Pal) April 13, 2023

Spiegatemi l’utilità di Cuadrado Lento nel giro palla

Non salta mezzo uomo

Non sa difendere

Sbaglia sempre i tempi di gioco Milik meglio di Vlahovic?

No sembrano 2 fantasmi entrambi perché non arriva 1 palla😂 Giochiamo a lanci di 50 metri con Di Maria e Chiesa, siamo malati — Mirettismo 20 (@Mirettismo20) April 13, 2023

Cuadrado si è reso conto di essere in campo? — tommaso marcantognini (@tommasomarcant3) April 13, 2023

“Un palo piantato” si legge in uno dei commenti sulla prova del calciatore. E non è il solo messaggio rivolto a Cuadrado in termini negativi. Vedremo se nel corso del match Cuadrado riuscirà a migliorare la sua prestazione.