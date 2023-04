Voti e pagelle di Juventus-Sporting: Gatti ruggisce, Perin miracoloso

Primo round finito in archivio per l’andata dei quarti di finale di Europa League tra la Juventus e i portoghesi dello Sporting CP.

Risultato finale 1-0. Il primo tempo è stato molto combattuto, con i bianconeri di Allegri che nella prima fase sembravano poter avere la meglio. Poi però sono cresciuti gli avversari che hanno chiuso la prima frazione di gioco in avanti, insidiando Szczesny in un paio di occasioni.

Preoccupazione poi per il polacco, che ha dovuto abbandonare il campo prima del riposo lasciando il posto a Perin. Per fortuna i controlli effettuati hanno tranquillizzato tutti sulle sue condizioni. Nella ripresa la sfida è continuata sui binari dell’equilibrio. Ma al minuto 73 ci ha pensato Gatti a sbloccare la partita, insaccando da due passi dopo che un colpo di testa di Vlahovic era stato respinto sulla linea. Nel finale lo Sporting va all’assalto ma Perin è fenomenale con una doppia parata in pochi secondi che salva la vittoria.

Le pagelle bianconere di Juventus-Sporting

Ecco dunque i voti in pagella dei giocatori della Juventus relativi alla sfida di questa sera.

Szczesny 6.5 (44′ Perin 8), Danilo 6, Bremer 6.5, Gatti 7, Cuadrado 5.5, Locatelli 5.5 (85′ Paredes ng), Rabiot 6, Kostic 5 (61′ Fagioli 6), Di Maria 6 (85′ Pogba ng), Milik 5 (61′ Vlahovic 6), Chiesa 7.

Fino a quando è stato in campo Szczesny ha confermato grande sicurezza tra i pali, ma è stato Perin a fare i miracoli nel finale. Voto ovviamente alto per Gatti, che ha giocato una partita molto attenta in difesa e si è fatto trovare pronto per la zampata dell’1-0. Positiva anche la partita di Chiesa, che anche sul piano fisico ha tenuto botta crescendo con il passare dei minuti. Hanno un po’ tradito le attese invece Milik e Kostic, che non a caso sono stati i primi ad essere sostituiti da Allegri nella difesa. Nel finale c’è stato spazio anche per Paul Pogba, molto atteso ovviamente dal pubblico dello Stadium.