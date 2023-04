Calciomercato Juventus, la retrocessione è una mazzata: salta l’affare

La retrocessione fa saltare l’affare con la Juventus: sfuma il riscatto del centrocampista dalla Premier

La Juventus a fine stagione potrebbe perdere molti dei suoi big. Giocatori come Adrien Rabiot, Angel Di Maria, Alex Sandro e Juan Cuadrado sono in scadenza a giugno 2023 e non hanno ancora rinnovato.

Al momento non sembrano esserci margini per un accordo e per questa ragione la Juventus non vuole perdere tempo e sta già lavorando per trovare gli eventuali sostituti. Ci sono poi diverse questioni da risolvere per i bianconeri, legate ai prestiti. Soprattutto a centrocampo sono ben 4 i giocatori attualmente in prestito in giro e tutti e quattro militano in Premier League. Il primo è Dejan Kulusevski che potrebbe essere riscattato dal Tottenham a prescindere dall’accesso in Champions League. L’altro è Denis Zakaria che al Chelsea non ha trovato spazio e potrebbe essere utilizzato dalla Juve come contropartita. Chi sicuramente farà ritorno a Torino è Arthur che con il Liverpool non ha, di fatto, mai giocato. Più complessa è la questione legata a Weston McKennie.

Juventus, il Leeds non riscatta McKennie: torna a Torino

Il centrocampista statunitense si è trasferito in Premier League durante il mercato di gennaio, accettando la proposta del Leeds United.

Il club inglese, però, è a soli due punti dalla zona retrocessione e rischia di sprofondare in questo finale di stagione. La permanenza di McKennie, però, potrebbe non dipendere dalla retrocessione del Leeds. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Leeds non ha intenzione di riscattare l’ex Schalke 04 che quindi tornerebbe alla Juventus a giugno. Il club di Premier League ha la possibilità di riscattare McKennie per 30 milioni di euro. Sicuramente la permanenza nella massima serie sarà decisiva e potrebbe cambiare lo scenario ma al momento quello che filtra è la volontà di rimandarlo a Torino a prescindere dall’esito finale della stagione. Attualmente McKennie è un protagonista di questo Leeds, se pur non abbia ancor trovato alcun gol. Rimane, però, quasi certo il fatto che il centrocampista statunitense non proseguirà il suo percorso al Leeds. La Juventus dovrà valutare se trattenerlo o inserirlo in qualche trattativa come potenziale contropartita.