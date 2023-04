Fulmine a ciel sereno bianconero: UFFICIALE, stagione finita

Fulmine a ciel sereno bianconero, è stato lo stesso allenatore a comunicare il forfait del giovane esterno.

In Serie A c’è una squadra che ormai da tempo ha messo le marce alte e procede spedita verso il suo obiettivo stagionale. Con il Napoli che sta tirando un po’ il fiato, nessuno al momento vanta la continuità di rendimento della Lazio di Maurizio Sarri, che ha raggiunto un importante equilibrio in entrambe le metà campo e adesso può sognare in grande.

Ne sa qualcosa la stessa Juventus, che sabato scorso ha visto interrompersi la lunga serie di vittorie proprio all’Olimpico contro i biancocelesti. Un match molto lottato, in cui forse i bianconeri avrebbero meritato qualcosa in più se non fosse stato per qualche svista arbitrale – clamorosa quella sul vantaggio di Milinkovic-Savic – e deciso da una prodezza di Zaccagni su assist di Luis Alberto. I capitolini in ogni caso hanno dimostrato di essere in gran forma. E questa sera tenteranno di conquistare la quarta vittoria di fila nell’anticipo di La Spezia, contro una squadra che è ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Fulmine a ciel sereno bianconero, stagione finita per Holm

Leonardo Semplici, il tecnico dei liguri, proverà a fermare anche la corsa dei biancocelesti come ha fatto una settimana fa con la Fiorentina, reduce da nove vittorie di fila.

L’allenatore bianconero però dovrà fare a meno di Emil Holm, esterno svedese classe 2000 che è una delle più interessanti rivelazioni di questa Serie A. Lo stesso Semplici nella conferenza prepartita di ieri pomeriggio ha comunicato il forfait del giocatore scandinavo. “Non voglio parlare degli assenti – ha detto il tecnico dello Spezia – anche se abbiamo diversi giocatori indisponibili. Holm penso abbia finito la stagione ma ne parlerà meglio la società”. Una defezione importante in un momento più che mai delicato, in cui la sua velocità sulla fascia destra avrebbe fatto davvero comodo alla compagine ligure.