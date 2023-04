Juventus, UFFICIALE: provvedimento sospeso

Per la Juventus adesso è già il tempo di iniziare a guardare avanti, alle prossime sfide che attendono la formazione di Massimiliano Allegri.

Ieri sera i bianconeri sono riusciti ad avere la meglio nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting CP. Decisiva la rete segnata nella ripresa da Gatti. Che pone la Juve in leggero vantaggio in vista della partita di ritorno.

Come ha detto anche Allegri nel post gara, la sua squadra deve guardare avanti. In campionato il sogno è sempre quello di agguantare il quarto posto in graduatoria, quello che garantisce un piazzamento nella prossima Champions League. La penalizzazione di 15 punti subita ha complicato e non poco la graduatoria della Juventus, ma si attende con ansia l’esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni. Che potrebbe, in caso fosse favorevole, proiettare i bianconeri verso il secondo posto.

Juventus, sospesa la squalifica: i tifosi al loro posto contro il Napoli

La Juventus è attesa adesso dalla trasferta non semplice con il Sassuolo, dalla quale dovrà cercare di ottenere i tre punti. Poi ci sarà la sfida con il Napoli, per la quale – notizia arrivata negli ultimi minuti – la squadra di Allegri potrà contare sul sostegno della propria curva.

Squalifica curva #Juventus: sospesa la sanzione. Ufficiale. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) April 14, 2023

La Corte d’Appello ha infatti ufficialmente sospeso la decisione relativa alla chiusura del settore dello Stadium, decisione presa in prima fase per quanto accaduto durante Juventus-Inter di Coppa Italia. I tifosi dunque potranno sedere regolarmente al proprio posto e cercare di spingere i loro beniamini verso il successo nello scontro con l’undici di Spalletti, ormai destinato a vincere questo campionato di serie A.