Adios Juventus, firma con il Barcellona: accordo triennale

Calciomercato Juventus, il giocatore dice addio al bianconero. Accordo trovato con il Barcellona per un triennale. Ecco le ultime

Ci ha provato la Juventus, soprattutto perché era un colpo a parametro zero che faceva gola. Ma dalla Spagna sono certi di un accordo trovato col Barcellona per la prossima stagione.

Anzi, per le prossime due stagioni con una opzione per un altro anno entrando nel dettaglio. Secondo Diario Sport non ci sono più dubbi sulla prossima destinazione del giocatore che dopo tanto tempo ha deciso di lasciare la Premier League, e il Manchester City, per provare una nuova avventura della sua carriera. E Gundogan, centrocampista tedesco che non rinnoverà il contratto con la squadra di Guardiola, ha preso una decisione importante per gli ultimi anni della sua carriera, quella di andare a giocare in Spagna, al Barcellona.

Calciomercato Juventus, Gundogan al Barcellona

Il giocatore, come detto, avrebbe trovato un accordo e ormai si aspetterebbe solamente il termine della stagione per rendere il tutto ufficiale. Due anni più uno, insomma, un contratto lungo per un elemento, il tedesco, che non è più giovanissimo.

Probabilmente per il centrocampista sarà l’ultimo contratto della sua carriera quello che sarà firmato con la squadra di Xavi. E quindi la Juve non è riuscita nel proprio intento, soprattutto perché sappiamo benissimo che i vari colpi di mercato che i bianconeri cercheranno di fare nei prossimi mesi, la prossima estate, sono condizionati da quello che verrà fuori dalle aule dei tribunali che dovranno dare delle sentenze. Insomma, forse la presa nell’ultimo periodo è stata mollata un poco. E in questa falla si è inserito il Barcellona che ha chiuso l’operazione. Peccato.