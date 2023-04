Calciomercato Juventus, accordo gratis con il Barcellona: ribaltone ufficiale

Calciomercato Juventus, l’agente del calciatore smentisce le voci di un accordo con il club catalano: i bianconeri sperano.

Per il momento ha un obiettivo soltanto: chiudere la stagione nel migliore dei modi. Perché sarà pur vero che l’addio è nell’aria già da un po’, ma è altrettanto vero che fino a che il contratto non sarà scaduto farà di tutto perché il club per il quale gioca possa raggiungere, grazie anche al suo contributo, gli obiettivi che si è prefissato.

Eppure, nonostante questo, non si fa che parlare di lui. Che è il minimo, considerando che il suo profilo è piuttosto interessante e che sarà uno dei protagonisti indiscussi della prossima sessione di calciomercato. Dopo il 30 giugno sarà libero da ogni impegno preso con il Manchester City, per cui è tempo che le società che hanno messo gli occhi su di lui inizino a muoversi, se vogliono corteggiarlo. E di squadre disposte a lottare per lui, per Ilkay Gündogan, sembrerebbero essercene davvero tante. Una di loro avrebbe addirittura tentato di bruciare tutti sul tempo, mettendo sul piatto un’offerta piuttosto cospicua.

Calciomercato Juventus, l’agente di Gundogan smentisce tutto: carte rimescolate

A farsi avanti per il centrocampista è stato il Barcellona, che secondo il portale As.com si sarebbe detta disposta a blindarlo con un contratto biennale – da allungare eventualmente a tre – da 12 milioni di euro a stagione.

Alcuni media davano per certa già da tempo la notizia di un accordo formale tra le parti, ma l’agente di Iljay, Ilhan Gündogan, ha prontamente smentito. A sentir lui non ci sarebbe alcun accordo e il giocatore non avrebbe neanche ancora le idee chiare sul suo futuro. Le sue parole hanno dunque rimescolato le carte. Se così fosse, se è vero che il centrocampista del Manchester City non ha ancora espresso alcuna preferenza sul club in cui trasferirsi, allora vuol dire che la partita è ancora aperta. E che la Juventus, alla quale Gündogan era stato in passato accostato, è ancora in tempo per fare la sua mossa. Per provare a portare il tedesco ai piedi della Mole e per mettere a segno, così, il primo colpo in vista della prossima stagione.