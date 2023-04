Calciomercato Juventus, Gatti in Premier League: il ‘graffio’ bianconero

Premere sull’acceleratore e dare il massimo in questa fase della stagione è un must per una Juventus che vuole fare sognare i propri tifosi.

Tanti impegni ravvicinati in questo mese di aprile per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, chiamata a far bene non solo in campionato ma anche in Europa League e in Coppa Italia. Trofei che si vogliono portare a casa e che sono dei grandi stimoli per i giocatori.

L’allenatore in questa fase è chiamato a gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi uomini. Solo così si potrà essere sempre competitivi e la rosa bianconera, specie quando non è intaccata dagli infortuni, consente di effettuare rotazioni adeguate. Il prossimo ostacolo in serie A è un Sassuolo che va sempre affrontato con le pinze, senza pensare al ritorno di Europa League. Si vedrà quale sarà la formazione che Allegri manderà in campo, ma i tifosi sperano nella conferma di Gatti titolare.

Juventus, niente Everton per Gatti

Il giovane difensore centrale è l’eroe della settimana. E’ stato proprio lui a segnare il gol della vittoria contro lo Sporting, a completamento di una partita impeccabile. Un Gatti che sta crescendo sempre più e sul quale la Juventus vuole fortemente puntare per il futuro.

Ci sono state alcune voci negli ultimi giorni riguardo possibili offerte per lui dalla Premier League. Voci che il giornalista Mirko Nicolino su Twitter ha smentito seccamente, sottolineando come il club torinese non abbia alcuna intenzione di cedere Gatti agli inglesi dell’Everton. Una notizia che renderà senz’altro felici i tifosi, che credono nelle sue potenzialità e sperano che il centrale possa trovare sempre più spazio in questo finale di stagione.