Ha rifiutato Ronaldo: dal Milan alla Juventus, telenovela (in)finita

Ha rifiutato Ronaldo, telenovela infinita con Milan e Juventus in piena corsa. Ecco cosa sta succedendo.

Abbiamo spesso evidenziato la sempre più diffusa tendenza di questi anni nel concretizzare operazioni a costo zero o a condizioni economicamente vantaggiose. Un costume importante e necessario, soprattutto in una fase post-Covid che non poco impatto ha avuto sulle casse societarie di aziende e club, senza grandi distinzioni di status e storia.

Lo si è visto anche con i club più grandi al mondo e, di conseguenza, con una Juventus che ha vissuto non poche difficoltà in questi anni, non solo sul fronte più squisitamente sportivo.

Un po’come sta capitando ad altre società, si sta cercando anche in quel di Torino di affrontare singolarmente le varie problematiche, al fine di continuare un percorso di crescita e rinascita fondamentale, soprattutto per realtà abituate a traguardi importantissimi come i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Zaha dice ‘no’ a Ronaldo: occhio a Milan e Borussia

Ciò si sta riflettendo, appunto, in modalità che stanno vedendo sempre più club rinforzarsi in modo intelligente e lungi da esborsi esagerati come un tempo. Ne sa qualcosa la stessa Juventus, brava in realtà da tempo nel creare una felice coesistenza tra acquisti funzionali e convenienti ed esborsi plurimilionari.

Higuain, Pogba e Pirlo rientrano perfettamente in questa lista di esempi, così come Vlahovic e Di Maria, rispettivamente. I presupposti per pensare che si continui a seguire questa strada ci sono tutti, soprattutto alla luce delle diverse occasioni a costo zero profilantisi in questa fase. Su tale fronte, non sfugga quanto riferito da Evening Standard, a detta dei quali uno dei prossimi parametri zero avrebbe ponderato un’importante decisione.

Ci riferiamo a Wilfred Zaha, in scadenza contrattuale con il Crystal Palace e destinato a lasciare il club di una quasi intera vita calcistica a giugno. Seguito anche in Serie A, Zaha avrebbe deciso di declinare le offerte provenienti dall’Arabia, basate su ricchissimi contratti e sulla possibilità di raggiungere lo stesso campionato di Cristiano Ronaldo.

Al-Ittihad e l’Al-Nassr di CR7 avevano provato a persuaderlo ma Zaha avrebbe per il momento deciso di restare in Europa. La Juventus continua a monitorarlo, seppur con la consapevolezza di dover prendere parte ad una vera e propria sfida, cui parteciperanno con particolare veemenza anche Milan e Borussia Dortmund, tra le più attive al momento per un suo ingaggio a fine stagione.