Blitz della Roma, chiamata galeotta: la Juventus gli dice addio

Blitz della Roma, la chiamata è galeotta e adesso Pinto fa davvero sul serio. La Juventus gli dice addio. Il colpo lo fanno i giallorossi

Il blitz lo ha piazzato la Roma. Che dopo aver praticamente chiuso per Aouar, che ha già fatto una parte di visite mediche per la società giallorossa, si è messa avanti per quanto riguarda un altro elemento a parametro zero che la Juventus, così come vi abbiamo raccontato in questi mesi, aveva messo nel mirino.

Non solo i bianconeri a dire il vero, visto che sulle prestazioni del difensore che va in scadenza di contratto e che ha deciso di non rinnovare, ci sono anche il Barcellona, ad esempio, e si è fatto avanti secondo alcune indiscrezioni anche il Psg. Ma Pinto, gm della Roma, ha deciso di dare un’accelerata secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina vedendo per due volte l’agente del giocatore e qualche altro intermediario che sta sondando le piste in Italia per Ndicka.

Blitz della Roma, Pinto è in pole

E la Roma, che punta ad una qualificazione alla prossima Champions League, sembra essere decisamente in vantaggio in questo momento. Fa sul serio la società giallorossa anche perché vorrebbe blindare Mourinho per il prossimo anno.

E il tecnico portoghese a fatto capire che l’unico modo per rimanere in sella è quello di avere una squadra pronta per cercare di vincere qualcosa. E Ndicka è un elemento che dietro può sicuramente alzare il livello tecnico non solo della rosa della Roma, ma di qualunque club pronto a prenderlo. Insomma, l’addio alla Juventus al momento sembra essere davvero scontato. I bianconeri hanno temporeggiato troppo e sono fuori dalla corsa.