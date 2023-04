Doppietta Vlahovic, addio Juventus: Allegri trema, è già in lista

Calciomercato Juventus, ennesima conferma sulle volontà del club: lo hanno in lista come prossimo obiettivo. Tutti i dettagli svelati.

Dusan Vlahovic è ancora oggi uno degli obiettivi prioritari di un club che non ha mai smesso di seguirlo, infatti, il giocatore, sarebbe in cima alla lista desideri anche per volontà dello stesso mister, soprattutto dovesse consolidare il risultato della vittoria finale del titolo di campioni d’Inghilterra.

Secondo, infatti, l’indiscrezione in arrivo proprio dall’Inghilterra, da ‘Footballinsider247’, il club starebbe cercando di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e, secondo le analisi di mercato, Vlahovic continuerebbe ad essere una priorità per il club londinese. Ma non solo…infatti nella lista di Arteta, oltre a Dusan Vlahovic, ci sarebbe anche un altro giocatore.

Doppio colpo per la prossima stagione: Vlahovic + Calvert-Lewin

L’Arsenal non molla la sua presa. Nonostante alcune, ultime, conferme da parte del club bianconero che parlavano di una volontà ferrea di andare avanti anche nella prossima stagione con Dusan. Ma dall’Inghilterra, ciononostante, continuano ad insistere.

Vlahovic è pur sempre un obiettivo prioritario per l’Arsenal che adesso sogna in grande, il doppio colpo “scudetto”. Vlahovic + Calvert-Lewin. Staremo a vedere se i Gunners riusciranno nella vittoria del titolo di campioni d’Inghilterra che darà agli inglesi la chance di ritornare sul tetto del mondo e, dopo il campionato, puntare in grande: a quella Champions League che potrebbe diventare obiettivo concreto per la prossima stagione, soprattutto con giocatori del calibro di Dusan; staremo a vedere se il club riuscirà a convincere la controparte bianconera nell’offerta. Non ci resta che attendere il possibile verdetto che arriverà nei prossimi mesi, non appena il mercato sarà aperto.