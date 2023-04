Cancelo nel cuore, il fuoco nelle vene: chi è Tommaso Barbieri, l’ultima scommessa di Allegri

Juventus, il giovane difensore potrebbe diventare, presto, un predestinato: Allegri ci punta molto, ora è la sua chance.

La propensione bianconera per puntare sulle nuove leve sta già prendendo il sopravvento e diventando principio concreto da applicare nel presente. Come sappiamo e come abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime stagioni, la società bianconera ha una grande propensione verso i giovani della cosiddetta ‘cantera’. Ovverosia profili già pronti a mettersi in mostra oggi per poi fare la differenza domani.

Fra questi c’è, certamente, il giovanissimo Tommaso Barbieri. Il giovane terzino sembra avere il phisique du role dei grandi giocatori. Come idolo ha un ex bianconero Joao Cancelo e nella sua avventura nella Juventus next gen sta dando buoni risultati.

Tommaso Barbieri: la nuova scommessa di Allegri

Giovane ma con la già qualificata caratteristica di poter fare la differenza. Il cosiddetto enfant prodige della cantera bianconera è pronto già a mettersi in mostra in prima squadra. Il classe 2002 potrebbe avere la sua chance e Allegri potrebbe concedergliela.

Non è un caso, infatti, che la Juventus possa diventare sempre più propensa ai giovani importanti. Si è visto con Fagioli e Miretti e, adesso, potrebbe essere proprio il turno del classe ’02 Tommaso Barbieri. Ci auguriamo che il ragazzo possa diventare uno dei prossimi giocatori di Allegri, un nuovo talismano difensivo da poter utilizzare in più occasioni. Non ci resta che scoprirlo magari vedendolo in azione sul campo, in prima squadra.