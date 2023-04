Formazioni ufficiali Sassuolo-Juventus: Vlahovic c’è, ma la novità è clamorosa

Formazioni ufficiali Sassuolo Juventus, ecco le scelte di Allegri e Dionisi per la gara di oggi in programma alle ore 18. Una sfida importantissima per la Vecchia Signora, alla ricerca di punti per rientrare nella zona Champions.

Dopo il passo falso contro la Lazio, per la Juventus c’è un’altra trasferta insidiosa. Questa volta sul campo di Reggio Emilia, i bianconeri affronteranno il Sassuolo. Dionisi dovrà fare a meno del suo capitano Berardi, che non prenderà parte alla sfida. Anche in casa Juve c’è qualche assenza che fa discutere ma il pensiero di Allegri è anche al ritorno di Europa League contro lo Sporting, in programma giovedì. Scopriamo insieme le formazioni ufficiali di Sassuolo Juventus, ecco l’undici proposto da Dionisi e Allegri per questo match di Serie A.

Ecco gli undici scelto da Allegri:

JUVENTUS (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Barbieri, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic