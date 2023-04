Infortunio improvviso: a serio rischio per Inter-Juventus

Infortunio improvviso: adesso è a serio rischio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Ecco cos’è successo

Le squadre che la prossima settimana saranno impegnate in Europa, Milan, Napoli e Inter, hanno fatto capire che il pensiero è tutto rivolto alle sfide di Champions.

La squadra di Pioli – che ha cambiato 10 uomini – ha pareggiato a Bologna; quella di Spalletti ha fatto zero a zero in casa contro il Verona. I nerazzurri invece hanno perso a San Siro contro il Monza. Oggi tocca alla Juve contro il Sassuolo in trasferta, e i bianconeri non possono permettersi passi falsi. Vabbè, questo è un altro discorso adesso ci concentriamo sull’infortunio che ha colpito il difensore dell’Inter, uscito nel secondo tempo, che è a serio rischio per la gara di Coppa Italia, la semifinale di ritorno, contro i bianconeri.

Infortunio improvviso De Vrij, a rischio per Inter-Juventus

Il problema è accorso a De Vrij, che nella ripresa dopo un bell’intervento difensivo in spaccata, ha subito sollecitato i medici della squadra di Inzaghi di entrare in campo. Ci ha provato poi a rimanere, ma ha alzato immediatamente bandiera bianca e al suo posto è entrato Bastoni.

Si tratta di un problema al ginocchio, secondo le prime immagini, e secondo le prime ricostruzioni, che lo mette a rischio non solo per i prossimi impegni dell’Inter, ma soprattutto, ed è quello che interessa alla Juventus, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma a San Siro. Si ripartirà dall’1-1 dell’andata arrivato non senza polemiche e soprattutto con delle squalifiche che hanno fatto fuori principalmente Cuadrado e anche Lukaku. Tenendo presente che l’Inter al momento ha pure fuori Skriniar, allora le cose per Inzaghi si potrebbero complicare. Vedremo.