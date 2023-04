Incubo infortuni, stagione finita per quattro giocatori: UFFICIALE, niente Sporting-Juve

Adesso la conferma arriva direttamente dal mister, non ci saranno per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

La partita di Europa League tra Sporting e Juventus sarà essenziale per capire quale sarà il destino europeo dei bianconeri. I portoghesi hanno dimostrato di avere il phisique du role per fare la differenza e non intendono, a questo punto, mollare anche se il vantaggio raggiunto per 1 a 0 da parte della squadra di Allegri dà molto ottimismo alla Juventus, seppur la sfida di ritorno sarà ancora apertissima.

A tal proposito la Juventus dovrà farsi trovare pronta, da non commettere l’errore di sottovalutare un’avversaria così importante che, ricordiamolo, ha eliminato dalla competizione i possibili nuovi campioni d’Inghilterra, l’Arsenal di Arteta. Una brutta notizia però arriva dal campo, o meglio, dalla rosa, infatti, come confermato dallo stesso tecnico dello Sporting ben quattro giocatori del team portoghese non saranno presenti nel ritorno di Europa League.

Sporting-Juventus, Amorin conferma in conferenza stampa: “Non ci saranno in EL”

Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona, è intervenuto in conferenza stampa confermando l’assenza di ben quattro giocatori della sua rosa, ecco cosa ha detto: “Per quanto riguarda gli infortuni, è improbabile che Jovane Cabral torni in questa stagione, lo stesso vale per Paulinho, St Juste e Daniel Bragança, che tornerà solo per il prossimo anno.

E poi ha concluso: “Ci sono quattro giocatori che bisognerà avere fortuna per rivederli giocare quest’anno, penso sia molto difficile che possano tornare”. Assenze certamente importanti per i portoghesi che, però, nonostante questo, daranno comunque il massimo per lottare lo stesso per una qualificazione.