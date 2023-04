Calciomercato Juventus, intesa last minute: addio Liverpool

La Juventus si allontana dalla suggestione di mercato: la big si avvicina alla fumata bianca per la firma del trequartista e beffa anche il Liverpool

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi sul mercato per rinnovare una rosa che a fine stagione potrebbe perdere diversi pezzi pregiati.

A fine stagione i principali indiziati a lasciare il club sono Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, in scadenza a giugno 2023. Nessuno di loro ha ancora rinnovato il contratto e la Juve sta cercando di portarsi avanti per farsi trovare pronta. La società sta cercando di puntare su giocatori a parametro zero come Roberto Firmino, Alejandro Grimaldo, Evan N’Dicka, tutti obiettivi concreti del club piemontese. La ‘Vecchia Signora’, però, sta seguendo anche altri due big come Marco Asensio e Mason Mount. Quest’ultimo sta attraversando una situazione piuttosto particolare con il Chelsea, a un anno dalla scadenza del suo contratto. Nelle ultime ore, però, sembra essere arrivato un cambio di rotta. Di seguito le ultime sul centrocampista inglese.

Juventus, il Chelsea tenta il rinnovo last minute per Mount

Il Chelsea non ha intenzione di rinunciare a Mason Mount. Il gioiello inglese è stato uno dei grandi protagonisti dei ‘Blues’, contribuendo anche alla vittoria della Champions League con Tuchel.

Mount adesso, però, non è più al centro del progetto, o meglio, ha perso terreno durante la gestione Potter. Un fattore dovuto anche ai numerosi acquisti di gennaio nella sua zona di campo, tra cui Joao Felix e Mudryk. Come riportato da ESPN, il Chelsea non avrebbe alcuna intenzione di lasciare andare Mount. Il club londinese sarebbe pronto, infatti, a fare un ultimo tentativo per convincere il trequartista inglese a rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024. Il classe ’99 ormai da tempo è nel mirino del Liverpool di Klopp che sta cercando di insidiarsi nella trattativa tra il Chelsea e l’entourage del giocatore. I ‘Reds’ stanno cercando un giocatore con le sue caratteristiche ma devono considerare anche il forte interesse da parte della Juventus. I bianconeri ormai da mesi stanno portando avanti questa suggestione di mercato. Il Chelsea, però, sembra aver deciso di fare di tutto per trattenere Mount e potrebbe definitivamente spegnere le speranze dei bianconeri, così come anche del Liverpool.