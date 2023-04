Addio Juventus, 70 milioni sul piatto: gode solo Klopp

Calciomercato Juventus, con l’offerta da 70milioni di euro gode solamente Klopp. I bianconeri schiantati dallo strapotere della Premier League

Davanti allo strapotere economico della Premier League la Juventus, così come le altre squadra di Serie A e non solo, può davvero fare poco. Sì, perché fichajes.net il Liverpool di Klopp avrebbe pronti 70 milioni di euro da investire su un elemento che, anche i bianconeri, avevano messo nel mirino.

Un doppio sgarbo quello della società inglese, che non solo rispedirà indietro Arthur, che dopo un’altra, l’ennesima stagione deludente, non verrà riscattato dal club inglese, ma che ha in mente di piazzare uno di quelli che potrebbero essere i colpi dell’estate. Un centrocampista campione del Mondo che al momento gioca con De Zerbi, al Brighton.

Calciomercato Juventus, Mac Allister al Liverpool

Il profilo è quello di Mac Allister, esploso praticamente quest’anno prima con Potter e poi con il tecnico italiano che sta facendo benissimo nel campionato inglese, che con le sue prestazioni, inoltre, s’è guadagnato una maglia da titolare nell’Argentina che ha vinto il Mondiale in Qatar sotto la guida di Scaloni.

Un profilo che anche i bianconeri per la prossima stagione avevano messo nel mirino, soprattutto pensando al sicuro addio di Paredes che tornerà al Psg ma anche al futuro ancora incerto di Rabiot, in scadenza di contratto, che potrebbe anche non rinnovare con la Vecchia Sgnora. Visti questi due addii di spessore – il primo sicuro, il secondo purtroppo assai probabile – i bianconeri stanno cercando delle situazioni in Europa da poter prendere al volo. Una di queste portava appunto al centrocampista dell’Albiceleste. Che, però, a quanto pare, si dovrebbe vestire di rosso la prossima stagione.