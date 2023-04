Juventus-Newcastle, acquisto bocciato: “Troppo egoista”

L’ex attaccante boccia l’acquisto del centravanti al Newcastle: occasione da sfruttare per la Juventus

La Juventus ha perso anche ieri a Sassuolo, evidenziando numerose lacune, soprattutto dal punto di vista offensivo.

Gli attaccanti fanno fatica a segnare, Dusan Vlahovic su tutti che ormai sembra la brutta copia di quel giocatore letale visto alla Fiorentina e nei primi mesi in bianconero. Neppure l’apporto di Angel Di Maria è bastato per raddrizzare la partita e Milik sembra ancora indietro di condizione, così come Federico Chiesa. La Juventus sta già pensando alla prossima sessione estiva di mercato, dove sicuramente dovrà intervenire per rimettere le cose apposto. A questo punto, rinforzare il reparto offensivo diventa una priorità e sono diversi i nomi nella lista della dirigenza bianconera. Da Roberto Firmino, in scadenza con il Liverpool, ad Alvaro Morata, pupillo di Max Allegri. Un altro giocatore in scadenza che stuzzica la Juventus è Wilfred Zaha, classe ’92 del Crystal Palace.

Juventus, il big scredita Zaha: “Non è uomo squadra”

In esclusiva a ‘Football Insider’ l’ex centravanti britannico del West Ham Frank McAvennie ha parlato di Wilfred Zaha, obiettivo concreto della Juventus, ma anche del Newcastle.

L’attaccante ivoriano con cittadinanza inglese veste la maglia del Crystal Palace. Il classe ’92 è uno dei tanti giocatori in scadenza a giugno 2023 e con ogni probabilità non rinnoverà col suo attuale club. Zaha è finito nel mirino del Newcastle in vista della prossima stagione. Quest’anno ha collezionato 25 presenze, realizzando 6 go e 3 assist tra Premier League ed FA Cup. Non certo numeri entusiasmanti. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Star’, il Newcastle sarebbe la principale candidata a ingaggiare Zaha e sta cercando di trovare un accordo con il suo entourage. Alla domanda se Zaha sia il tipo di giocatore di cui il Newcastle ha bisogno, l’ex attaccante McAvennie ha risposto così a ‘Football Insider’: “Assolutamente no. Penso che il Newcastle guarda sempre il ritmo di lavoro e non credo che Zaha sia quel tipo di giocatore. Non lo reputo un grande uomo squadra, lo vedo individualista, uno di quei calciatori che pensa prima a sé stesso più che alla squadra”. Parole non esattamente al miele, quelle di McAvennie, che potrebbero distogliere il club inglese dall’obiettivo. In quel caso ad approfittarne potrebbe essere la Juventus che cerca un nuovo profilo offensivo per la prossima stagione, puntando principalmente sui parametri zero.