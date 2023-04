Bufera arbitri, presidente al veleno: “Squadra di regime, storicamente favorita”

Intervenuto in conferenza ha parlato direttamente il presidente facendo luce sulla questione: tutti i dettagli del caso.

Intervenuto in conferenza stampa per fare luce sul “Caso Negreira”, il cosiddetto scandalo che sta ‘sconvolgendo’ il calcio spagnolo, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è intervenuto parlando del caso e tirando di mezzo anche il Real Madrid. Andiamo a scoprire cos’ha detto, come viene riportato da ‘Tuttomercatoweb’.

“Non ci piace vincere per motivi di favoritismo arbitrale. Ci sono altri club, nello specifico uno che si è presentato in questo processo, che è storicamente stato favorito dagli arbitri. È stato considerato come squadra del regime. Per la loro vicinanza al potere politico ed economico, credo che valga la pena ricordare che per 7 decenni la maggior parte dei presidenti della Commissione Arbitrale sono stati ex membri, ex giocatori o ex allenatori del Real Madrid”.

Laporta e la frecciatina al Real Madrid: “Presidenti della commissione arbitrale ex dei blancos”

Un caso mediatico che, adesso, è già diventato trend dei social coinvolgendo indirettamente anche il Real Madrid. Non ci resta che attendere cosa succederà in futuro. Certamente questo contrattacco pubblico non farà piacere ai rivali del Real Madrid che, giusto domani sera, dovrà affrontare direttamente il Chelsea per capire se la squadra di Ancelotti potrà sognare ancora un traguardo europeo in questo stagione visto che, il campionato, almeno per il momento, sembra compromesso con i blancos al seguito, proprio, dei rivali del Barcellona.